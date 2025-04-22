21,387.39
-7.75
(-0.04%)
21,396
-30
(-0.14%)
高水9
7,887.73
-9.71
(-0.12%)
4,863.11
-24.26
(-0.50%)
1,378.06億
3,301.59
+10.16
(+0.309%)
3,786.09
+1.21
(+0.032%)
9,865.30
-40.23
(-0.406%)
2,073.37
+5.80
(+0.28%)
88,249.9500
+733.7300
(0.838%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0627
澳元最佳客戶買入價
5.0037
歐元最佳客戶買入價
8.9719
英鎊最佳客戶買入價
10.4220
日圓最佳客戶買入價
5.5482
恒生指數
21,387.39
-7.75
(-0.04%)
期指
高水9
21,396
-30
(-0.14%)
國企指數
7,887.73
-9.71
(-0.12%)
科技指數
4,863.11
-24.26
(-0.50%)
大市成交
1,378.06億
股票
1,225.86億
(88.955%)
窩輪
78.80億
(5.718%)
牛熊證
73.40億
(5.326%)
即時更新：22/04/2025 12:23
可賣空股票總成交
1,673.88億
主板賣空
286.75億
(17.131%)
更新：17/04/2025 16:59
上証指數
成交：2,821.64億
3,301.59
+10.16
(+0.309%)
滬深300
3,786.09
+1.21
(+0.032%)
深証成指
9,865.30
-40.23
(-0.406%)
MSCI中國A50
2,073.37
+5.80
(+0.28%)
比特幣
資料由Binance提供
88,249.9500
+733.7300
(0.838%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0627
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0037
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9719
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4220
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.5482
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00001 長和03690 美團－Ｗ00981 中芯國際
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

中概回流 | 美國擬施辣招嚇「退」中概股 精選Q&A一文睇...

22/04/2025 10:25
關稅戰

美元失信譽，黃金成天堂

20/04/2025 14:03
貨幣攻略

悄然而起的日本聯合作戰指揮體系

17/04/2025 08:50
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet香港好去處小紅書版！追蹤@通仔GoGoGo獲取最新情報！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.42%
3個月國債孳息率
4.34%
10年-3個月國債孳息率
0.08%
更新：21/04/2025 16:15
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
恒生, 中銀, 滙豐
19/12/2024 19:49
5.500%
大新, 上商, 渣打香港, 東亞, 工銀亞洲
23/12/2024 13:06
5.625%
富邦, 交銀香港, PAO bank, 天星, 創興, 花旗, 南商, 中信銀行(國際), 集友, 招商永隆
14/02/2025 11:57
5.750%
星展
13/11/2024 14:24
5.875%
大眾, 建行亞洲
13/11/2024 14:38
6.625%
眾安
13/11/2024 15:41
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0555
電匯客戶賣出
0.0553
更新：22/04/2025 12:20:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處