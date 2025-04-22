22/04/2025 15:31

【聚焦數據】中國首季FDI跌10.8%，3月增13.2%

《經濟通通訊社22日專訊》中國商務部公布，2025年1-3月，全國新設立外商投資企業12603家，同比增長4.3%；實際使用外資(FDI)金額2692.3億元(人民幣．下同)，同比下降10.8%。3月當月實際使用外資同比增長13.2%。



從行業看，製造業實際使用外資715.1億元，服務業實際使用外資1933.3億元。高技術產業實際使用外資786.1億元，其中，電子商務服務業、生物藥品製造業、航空航天器及設備製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長100.5%、63.8%、42.5%和12.4%。



從來源地看，東盟地區實際對華投資增長56.2%，歐盟地區實際對華投資增長11.7%，瑞士、英國、日本、韓國實際對華投資分別增長76.8%、60.5%、29.1%和12.9%。(sl)