22/04/2025 09:05

《一股定輸贏－阮子曦》跌極都有

《一股定輸贏》4月份一直建議大家做以下的策略部署，唔知你又做了多少？



1) 現金比例50%（手痕就用當中10%-20%做反向）



2) 美股及港股係跌市勢頭



3) 少做少錯，手多多無鼻哥



4) 中美正在打仗，唔知點收科，所以全部跌



5) 如果仲有節目說甚麼東升西降，請你轉台，呢種內容聽得多只會令你輸更多錢



6) 黃金及Bitcoin是避風港



近期做財經節目的主持人應該幾無癮，政治市下分析員講乜錯乜，觀眾更覺得節目內容不甚有養份，所有問題大家都只是回應No No No，小弟一直慨嘆散戶投資者繼續想「撈底」，愈買愈輸。



美股方面，由於特朗普的政策實質是「國進民退」，政府收關稅，科網巨型民企「洗錢回饋美國」，正當投資者在科網晶片AI行業需要在估值上加上一個無限量的政治因素折讓，情況將有點像數年前中國科網股的「恐怖」跌浪，騰訊(00700)700元高位，阿里巴巴(09988)300元水平之後的下跌幅度大家心中有數。



港股方面，由年初至今的升浪由於主要由Deep Seek AI等消息所推動，故此大家再次會看見恒生指數25000點的水平，相信不會是今年的事情，回歸基本步18000點相信只是時間上的問題。



上星期跟九龍倉集團(00004)去了內地成都幾天探訪視察，下回文章分享所見所聞。

《華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦》



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