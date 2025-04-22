22/04/2025 08:34

【外圍經濟】美國國債孳息率曲線趨陡，投資者持續撤離美國資產

《經濟通通訊社22日專訊》美國國債孳息率曲線周一（21日）大幅趨陡，日間短債孳息率走低，紐約尾盤長債孳息率走高約12個基點。



截至紐約時間下午3點後不久，2年期國債孳息率下跌約5個基點，5年期至長期國債孳息率走高3個基點至12個基點；20年期國債顯著跑輸，10s20s30s蝶式利差日間走闊約3.5個基點。



隨之而來的趨陡走勢推動2s10s利差走闊約14個基點，在美國尾盤仍接近盤中高點，邁向今年以來的第三大單日走闊幅度；此前本月8日時，2s10s利差上升近15個基點。



長期美債遭到拋售，不過美股也下跌，標普500指數收跌2.4%，美元走弱。(rc)