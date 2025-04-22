22/04/2025 09:57

【關稅戰】特朗普據悉與沃爾瑪等零售巨企高層會面

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普據悉在白宮與主要零售商會面，此舉正值企業界尋求緩解廣泛關稅帶來的衝擊之際。



知情人士透露，出席周一（21日）會議的包括沃爾瑪、家得寶(The Home Depot)、勞氏(Lowe's)和目標百貨(Target)等公司的代表。這場討論正值特朗普對除中國以外的貿易夥伴暫停實施「對等」關稅90天之際，各國領導人及企業高管或藉此機會爭取關稅減免。



目標百貨的發言人在電郵聲明中表示：「我們與特朗普總統以及零售業同行進行了富有成效的會面，就貿易前景進行了討論。我們將繼續致力於為美國消費者提供價值。」沃爾瑪的發言人則表示，此次會談「富有成果」。家得寶的發言人則稱，公司期待與白宮繼續保持建設性對話。勞氏則沒有回覆置評請求。(rc)