22/04/2025 11:22

【外圍經濟】Uber遭美國FTC起訴，稱其訂閱服務有欺詐

《經濟通通訊社22日專訊》美國聯邦貿易委員會(FTC)於周一（21日）對Uber提出訴訟，指控其在訂閱服務Uber One中，存在欺騙性收費和取消困難問題，涉嫌違反《聯邦貿易委員會法案》和《恢復線上購物者信心法案》(ROSCA)。



根據FTC的起訴文件，Uber透過推播通知、彈出視窗和應用程式內廣告，誘導用戶註冊付費訂閱，但未明確告知需收費，甚至透過信用卡公司合作秘密扣款，部分用戶反映從未註冊卻被持續扣費。FTC強調，Uber的取消流程需多達32步驟操作、跨越23個頁面，且關鍵步驟被隱藏，涉嫌違反消費者保護法。



此外，FTC指，Uber在推廣中宣稱Uber One用戶每月可省約25美元，但這項數據缺乏依據。實際計算中，每月9.99美元的訂閱費未被計入成本，導致用戶實際節省金額被誇大。



面對指控，Uber全盤否認，堅稱其註冊和取消流程「透明合法」。發言人愛德華森(Noah Edwardsen)表示，90%以上的用戶取消訂閱僅需20秒或更短時間，且公司從未未經同意收費。(rc)