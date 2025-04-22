22/04/2025 13:28

【外圍經濟】曾為第3大手機品牌，LG退出手機及電動車充電市場

《經濟通通訊社22日專訊》LG電子於官網發出正式公告，旗下手機產品服務期限將於2025年6月30日全面終止，標誌著手機業務將徹底退出消費市場。



LG電子自1994年進入手機市場，並成功在2008年擠身全球第三大手機品牌。不過，在智能手機興起的年代，LG手機的市場份額逐漸萎縮，不敵其他品牌。



*退出電動車充電器業務*



此外，LG電子還表示，由於全球電動車市場需求放緩，將退出電動車充電器業務。



電動車充電器生產子公司HiEV Charger將被解散，相關人員將被分配到LG電子的其他部門。該公司表示，將繼續為現有客戶提供維修服務。(rc)