22/04/2025 14:50

【特朗普新政】特朗普打殘股匯債市，紐約期金升破3500美元

《經濟通通訊社22日專訊》由於市場擔心美國總統特朗普或宣布解僱聯儲局主席鮑威爾，投資者逃離美國股票、債券和美元，金價延續強勁上漲勢頭，紐約期金首次突破每盎司3500美元。



繼上一交易日上漲2.9%之後，周二（22日）紐約期金再度上漲2.2%。現貨金一度高見3498.6美元。特朗普呼籲聯儲局立即減息，被視為對聯儲局獨立性的威脅，美元跌至2023年以來的最低水平。



Kallanish Index Services分析師Lee Liang Le表示，今年金價的快速上漲顯示，市場對美國的信心比以往任何時候都低。「特朗普貿易」的最新方式是「出售美國資產」。(rc)