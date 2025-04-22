22/04/2025 16:02

【關稅戰】日本政府調查：特朗普關稅已經開始衝擊部分日企

《經濟通通訊社22日專訊》日本政府的一項調查顯示，美國總統特朗普的關稅措施已經開始 影響日本企業，約有10%的受訪企業表示業務受到衝擊。



調查由日本財務省於本月9日至15日進行，518家企業接受調查，包括汽車、鋼鐵與服務行業。汽車企業表示，已有部分訂單被取消，一家公司甚至縮短工廠工人的工作時間。旅遊業者則擔心，日圓升值可能減少來日消費的外國遊客。



*三得利：特朗普關稅可能引發美國衰退*



此外，日本大型飲料製造商三得利的負責人表示，特朗普的關稅可能引發美國衰退，進而使企業不願在美國投資。



三得利董事長兼行政總裁新浪剛史周二受訪時表示：「當前的關稅形勢正在讓其他國家失去對美國的興趣。」他認為這種情況「非常令人擔憂」。



他指出，如果趨勢持續，公司將把重心放到世界其他地區，比如印度和印尼。他預料美國關稅將對日本經濟產生負面影響，或導致GDP增速被拉低多達1%至1.2%。(rc)