23/04/2025 16:52

《外圍焦點》美國財長貝森特發表講話，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社23日專訊》美國財政部長貝森特稱對華關稅戰不可持續，並預計局勢即將緩和，有關言論推動美股昨日反彈回升。道指收市升1016.57點或2.66%，報39186.98點；標普500指數升129.56點或2.51%，報5287.76點；納指升429.52點或2.71%，報16300.42點。港股方面，恒生指數收市報22072，升510點或2.4%，成交2606億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行管委克諾特就「不確定世界中的貨幣政策與歐元」發表演講。6:30pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表演講。9:00pm，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比發表視頻講話。9:35pm，美聯儲理事沃勒和聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆發表講話。10:00pm，美國財長貝森特將就金融體系狀況發表講話。24日凌晨12:30am，英倫銀行總裁貝利在國際金融協會(IIF)發表講話。2:00am，美聯儲公布褐皮書；同一時間，英倫銀行副總裁布里登發表演講。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布2月貿易收支，經季節調整料由140億歐元升至150億歐元。今晚9:45pm，美國公布4月製造業採購經理人指數，料由50.2降至49；4月綜合採購經理人指數料由53.5降至52；4月服務業採購經理人指數料由54.4降至52.6。10:00pm，美國公布3月新屋銷售，料由67.6萬升至68.5萬，月率升幅料由1.8%收窄至1.3%。



在美國，今日公布業績的公司有：波音(US.BA)、新東方(US.EDU)、International Business Machines Corp(US.IBM)、美國電話電報(US.T)、德州儀器(US.TXN)等。(wa)