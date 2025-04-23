23/04/2025 11:54

【特朗普新政】美國防長再陷「群聊門」，反指五角大樓有內鬼

《經濟通通訊社23日專訊》華府高官「群聊門」事件持續發酵，美國國防部長海格塞斯面對外界質疑，指他在第二個Signal聊天群，分享打擊也門胡塞武裝相關信息。海格塞斯態度強硬，反指有內鬼「試圖破壞政府」。



海格塞斯在接受霍士新聞採訪時稱：「我每天都在審閱作戰計劃，無論你怎麼定義，當時以及現在通過Signal分享的都是非正式、非機密的協調內容。」



據知情人士透露，海格塞斯在第二個Signal聊天群，把有關即將發動的空襲也門的信息，分享給包括妻子和兄弟在內的其他家庭成員。海格塞斯對有關五角大樓在其領導下陷入混亂的報道予以否認。



海格塞斯指責五角大樓內部洩密者，將他使用Signal的消息洩露給媒體，並強調對洩密行為的調查仍在進行中，相關證據最終將移交司法部進行審查。



總統特朗普在公開場合繼續對海格塞斯表示支持。周一（21日），他表示這位國防部長「幹得很好」，並稱相關攻擊「來自心懷不滿的員工」。不過，一些共和黨議員已開始對海格塞斯表達不滿。(jf)