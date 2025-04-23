23/04/2025 08:43

【開市Ｇｏ】貿戰風險降美股跳升，傳內地提振消費，比亞迪一拆三

2025年4月23日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，美國財政部長貝森特稱對華貿易戰不可持續，不希望與中國經貿脫勾，並預計局勢即將緩和，有關言論推動美股反彈急升。道指收市升1016.57點，或2.66%，報39186.98點；標普500指數升129.56點，或2.51%，報5287.76點；納指升429.52點，或2.71%，報16300.42點。



2、特朗普稱無意解僱聯儲局主席鮑威爾，並稱若中美達成貿易協議，對華關稅將從145%的水平大幅下調，但不會下降至0%。另外，據報財長貝森特指在一次閉門會議上透露，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，華府的目標不是與中國脫勾，美中兩國可能用兩到三年簽署一項全面協議。



3、IMF大幅下調今明兩年世界經濟增長預估，並警告稱若關稅不確定性持續，全球衰退風險將上升；IMF將今明兩年中國經濟增速預估下調至4%，但預測未來五年全球經濟成長將更加依賴中國和印度，美國的貢獻將低於此前預期。



4、美國、烏克蘭和歐洲盟友據悉周三將就和平計畫舉行會談。英國《金融時報》稱，俄羅斯總統普京提議以當前前線為界停止對烏克蘭的進一步進攻。



5、特斯拉一季度利潤遜於預期，馬斯克表示5月起將大幅縮減在政府效率部的工作時間，將更多精力投入到特斯拉的經營上



6、官媒《證券時報》報道，中國多個省級和市級政府謀劃出台《提振消費專項行動方案》。



7、香港政府統計處公布，本港1月至3月經季節性調整失業率維持3.2%，就業不足率亦維持於1.1%的水平。



【焦點股】



消費股：安踏(02020)、海底撈(06862)、海爾智家(06690)

- 據報中國多個省級和市級政府謀劃出台《提振消費專項行動方案》

- 內地明日起發行1.3萬億超長期特別國債，其中3千億用作支持消費



比亞迪(01211)

- 擬派紅股兼轉增股變相「一拆三」，每手入場門檻大降至約6萬元



電商股：阿里(09988)、京東(09618)

- 據報內地多家電商平台將全面取消「僅退款」政策，消費者收到貨後的退款不退貨申請，將由商家自主處理



虛幣概念：華夏比特幣(03042)、FA南方比特幣(03066)、博雅互動(00434)

- 比特幣自3月初以來首次升破9萬美元大關



黃金相關股：金ETF(02840)、紫金(02899)、招金(01818)

- 金價破頂後大幅回落，因貝森特紓緩貿易戰風險，美股回升



美團(03690)

- 據報美團無人機獲中國首張低空物流全境覆蓋運營合格證



京東(09618)

- 副總裁稱公司目前已經進入香港的穩定幣發行「沙盒」測試階段



泡泡瑪特(09992)

- 泡泡瑪特第一季度整體收入同比增長165%-170%



優必選(09880)

- 向中國證監會提交H股全流通備案申請



中移動(00941)

- 第一季度淨利潤306億元人民幣按年增長3%



中興(00763)

- 中興通訊第一季度淨利潤按年跌超10%，仍超過預期



車股：小鵬(09868)、理想(02015)、蔚來(09866)

- 特斯拉一季度利潤遜於預期

- 蔚來希望借助歐洲合作夥伴克服擴張挑戰



醫藥股：藥明康德(02359)、康方(09926)、百濟神州(06160)

- 消息人士稱特朗普正在考慮將美國藥品價格降至國際水平





【油金報價】 紐約期油升2.0%，報每桶64.31美元



布蘭特期油升1.8%，報每桶67.44美元



隔晚紐約期金跌0.2%，報每盎司3419.4美元



現貨金價跌0.8%，報報每盎司3353.48美元