23/04/2025 09:36

表列同板塊或相關股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 赤峰黃金(06693) 30.55元 跌5.27% SPDR金(02840) 2406.00元 跌3.76% 紫金(02899) 17.58元 跌2.44% 招金礦業(01818) 18.68元 跌6.60% 山東黃金(01787) 23.60元 跌8.17% 靈寶黃金(03330) 9.05元 跌6.12% 潼關黃金(00340) 1.25元 跌6.02% 大唐黃金(08299) 0.155元 跌1.27% 龍資源(01712) 3.15元 跌5.97% 壇金礦業(00621) 0.075元 跌2.60% 集海資源(02489) 1.20元 跌9.09%

《經濟通通訊社23日專訊》赤峰黃金(06693)H股現價跌5.3%，報30.55元，該股成交約709萬股，涉資2.11億元。據報財長貝森特指在一次閉門會議上透露，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，華府的目標不是與中國脫勾，並預計局勢即將緩和，美中兩國可能用兩到三年簽署一項全面協議。消息安撫市場對貿易戰持續的憂慮，美股大升，三大指數全線反彈超過2%。市場風險驟降拖累金價表現，紐約期金自上日試破3500美元後即告回吐，昨日下午起一路回落並跌穿3400美元水平，現報3369.12美元，自高位回吐逾3.7%。SPDR金(02840)跌3.8%，報2406元。金礦股回吐：紫金(02899)跌2.4%，報17.58元；招金礦業(01818)跌6.6%，報18.68元；山東黃金(01787)跌8.2%，報23.6元；靈寶黃金(03330)跌6.1%，報9.05元；潼關黃金(00340)跌6%，報1.25元；龍資源(01712)跌6%，報3.15元；集海資源(02489)跌9.1%，報1.2元。現時，恒生指數報22051，升489點或升2.3%，主板成交近245億元。國企指數報8113，升162點或升2%。恒生科技指數報5040，升140點或升2.9%。即月期指新報22057，升464點，高水6點。(hc)