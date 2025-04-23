23/04/2025 09:36
《異動股》貿戰風險急降金價驟跌，黃金ETF吐近4%，金礦股跌
《經濟通通訊社23日專訊》赤峰黃金(06693)H股現價跌5.3%，報30.55元，該股成交約709萬股，涉資2.11億元。
據報財長貝森特指在一次閉門會議上透露，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，華府的目標不是與中國脫勾，並預計局勢即將緩和，美中兩國可能用兩到三年簽署一項全面協議。消息安撫市場對貿易戰持續的憂慮，美股大升，三大指數全線反彈超過2%。市場風險驟降拖累金價表現，紐約期金自上日試破3500美元後即告回吐，昨日下午起一路回落並跌穿3400美元水平，現報3369.12美元，自高位回吐逾3.7%。
SPDR金(02840)跌3.8%，報2406元。
金礦股回吐：紫金(02899)跌2.4%，報17.58元；招金礦業(01818)跌6.6%，報18.68元；山東黃金(01787)跌8.2%，報23.6元；靈寶黃金(03330)跌6.1%，報9.05元；潼關黃金(00340)跌6%，報1.25元；龍資源(01712)跌6%，報3.15元；集海資源(02489)跌9.1%，報1.2元。
現時，恒生指數報22051，升489點或升2.3%，主板成交近245億元。國企指數報8113，升162點或升2%。恒生科技指數報5040，升140點或升2.9%。即月期指新報22057，升464點，高水6點。
據報財長貝森特指在一次閉門會議上透露，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，華府的目標不是與中國脫勾，並預計局勢即將緩和，美中兩國可能用兩到三年簽署一項全面協議。消息安撫市場對貿易戰持續的憂慮，美股大升，三大指數全線反彈超過2%。市場風險驟降拖累金價表現，紐約期金自上日試破3500美元後即告回吐，昨日下午起一路回落並跌穿3400美元水平，現報3369.12美元，自高位回吐逾3.7%。
SPDR金(02840)跌3.8%，報2406元。
金礦股回吐：紫金(02899)跌2.4%，報17.58元；招金礦業(01818)跌6.6%，報18.68元；山東黃金(01787)跌8.2%，報23.6元；靈寶黃金(03330)跌6.1%，報9.05元；潼關黃金(00340)跌6%，報1.25元；龍資源(01712)跌6%，報3.15元；集海資源(02489)跌9.1%，報1.2元。
現時，恒生指數報22051，升489點或升2.3%，主板成交近245億元。國企指數報8113，升162點或升2%。恒生科技指數報5040，升140點或升2.9%。即月期指新報22057，升464點，高水6點。
(hc)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|赤峰黃金(06693)
|30.55元
|跌5.27%
|SPDR金(02840)
|2406.00元
|跌3.76%
|紫金(02899)
|17.58元
|跌2.44%
|招金礦業(01818)
|18.68元
|跌6.60%
|山東黃金(01787)
|23.60元
|跌8.17%
|靈寶黃金(03330)
|9.05元
|跌6.12%
|潼關黃金(00340)
|1.25元
|跌6.02%
|大唐黃金(08299)
|0.155元
|跌1.27%
|龍資源(01712)
|3.15元
|跌5.97%
|壇金礦業(00621)
|0.075元
|跌2.60%
|集海資源(02489)
|1.20元
|跌9.09%