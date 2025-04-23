23/04/2025 16:14

《本港樓市》經絡：MMI最新報3.51厘，按月跌3點子

《經濟通通訊社23日專訊》根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2025年3月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報3.51厘，按月微跌3點子。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時普遍銀行新造H按及P按的按息維持3.5厘不變，使MMI繼續徘徊3.5厘水平。



曹德明續指，美國新政府政策變動對美國以至環球經濟的影響存在很大不確定性，不過美國最新3月份消費者物價指數(CPI)報2.4%，核心CPI則報2.8%，兩個數據均低於市場預期，此外，失業率略有上升。相信美聯儲將會審視通脹、就業數據走勢以及關稅影響，如通脹持續回落及失業率上升，美聯儲最快於年中或之後將進行減息。



香港方面，今日一個月HIBOR報3.7厘，連升2個工作天，曹德明料一個月HIBOR將繼續徘徊3厘半至4厘水平區間，預計本港銀行會跟隨美國息口走勢而決定是否調整最優惠利率(P)。(bi)