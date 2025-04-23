23/04/2025 16:34

《本港經濟》3月整體通脹率1.4%，低於預期

《經濟通通訊社23日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年3月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，較1月及2月份的平均升幅1.7%為低，亦較市場預估升1.5%低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年3月份的按年升幅(即基本通脹率)為1%，亦較1月及2月份合計的平均升幅(1.3%)為低。



*3月升幅收窄因交通費和旅遊費用下跌*



將3月份的按年升幅與1月份及2月份合計的平均升幅作比較可抵消農曆新年於兩年間不同時候出現(今年在1月份，去年則在2月份)而令價格波動的影響。今年3月份的按年升幅收窄，主要是由於進出香港交通費用和旅遊費用下跌所致。



綜合消費物價指數在今年3月份的按年升幅為1.4%，與2月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在3月份的按年升幅為1%，較2月份的相應升幅(1.1%)略低。



*政府料整體通脹短期內應維持輕微*



政府發言人表示，3月基本消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數在3月較去年上升1%，較1月及2月合計1.3%的升幅小。整體而言，各主要組成項目的價格壓力仍受控。展望將來，整體通脹在短期內應維持輕微。外圍價格壓力應大致受控，儘管貿易衝突加劇繼續值得關注。政府會密切監察相關情況。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年3月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水(上升14%)、煙酒(上升4.4%)、交通(上升1.7%)、住屋(上升1.7%)、外出用膳及外賣(上升1.3%)、雜項物品(上升1.0%)，以及雜項服務(上升1%)。



另一方面，綜合消費物價指數在3月份錄得按年跌幅的類別為衣履(下跌2.8%)、基本食品(下跌1.5%)，以及耐用物品(下跌0.5%)。



*首季綜合消費物價指數按年升1.6%*



在今年首季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.2%。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年3月止的三個月的平均每月變動率為0.0%，與截至今年2月止的三個月的相應變動率相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率均為0.0%。(cl)