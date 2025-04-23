23/04/2025 17:09

澳門首季入境旅客約986.3萬人次，按年升11.1%

《經濟通通訊社23日專訊》澳門統計暨普查局資料顯示，今年第1季的入境旅客共986.27萬人次，按年上升11.1%。不過夜旅客（582.34萬人次）較去年同期增加21.5%，留宿旅客（403.93萬人次）則下跌1.1%。



*旅客平均逗留時間減至1.1日*



旅客平均逗留時間為1.1日，按年減少0.1日，主要是不過夜旅客佔比上升所致。不過夜旅客（0.2日）的平均逗留時間按年縮減0.1日，留宿旅客（2.2日）則維持不變。



*首季內地旅客按年增14.5%，國際旅客升16.9%*



按客源分析，首季中國內地旅客按年上升14.5%至720.6萬人次，當中個人遊旅客（401.12萬人次）增加15.6%。透過「一周一行」、「一簽多行」及「團進團出」方式入境的旅客分別錄得38.12萬人次、9.8萬人次及2.87萬人次。在珠海市旅客按年增長50.3%的帶動下，大灣區珠三角九市旅客增加18.8%至358.2萬人次。



第一季國際旅客共68.24萬人次，按年增加16.9%。長途客源中，美國旅客（3.66萬人次）按年上升9.7%。



*單計3月入境旅客按年升12.8%*



今年3月入境旅客共306.89萬人次，按年上升12.8%；不過夜旅客（178.03萬人次）及留宿旅客（128.86萬人次）分別增加23.3%及0.9%。旅客平均逗留時間較去年同期減少0.1日至1.1日；不過夜旅客（0.2日）與留宿旅客（2.3日）的均維持不變。(cl)