23/04/2025 19:42

《再戰明天》英倫銀行副總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社23日專訊》英倫銀行副總裁發表講話，及美國公布耐用品訂單等數據，料為周四（24日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，世界銀行/國際貨幣基金組織(IMF)春季會議舉行（至26日）。歐盟執委會主席馮德萊恩會見英國首相斯塔默，並參加未來能源安全峰會。周四本港時間3:00pm，歐洲央行首席經濟學家連恩與英倫銀行副總裁隆巴爾代利討論央行的貨幣政策策略。晚上7:15pm，德國經濟部長哈貝克發布2025年春季經濟預測。8:00pm，德國財長庫基斯和德國央行總裁納格爾發表講話。9:00pm，歐洲央行執委連恩在彼得森國際經濟研究所參與有關央行貨幣政策策略的討論。9:25pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利在國際貨幣基金組織(IMF)會議間隙發表講話。



*日本公布工具機訂單，中國鋁業公布業績*



數據方面，周四2:00pm（本港時間．下同），日本公布3月工具機訂單。4:00pm，德國公布4月IFO-企業信心指數，料由86.7降至85.2。8:30pm，美國公布3月耐用品訂單，料由1%升上2%；連續申請失業救濟金人數料由188.5萬降至186.3萬；首次申請失業救濟金人數料由21.5萬升至22.2萬。10:00pm，美國公布3月成屋銷售，料由426萬降至415萬，月率料由4.2%逆轉至下滑2.6%。11:00pm，美國公布4月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負2惡化至負5。



在本港，明日公布業績的公司有:中石化油服(01033)、博駿教育(01758)、新高教集團(02001)、中國鋁業(02600)、海普瑞(09989)等。



此外，明日地平線機器人-W(09660)將有基石投資者持股解禁。(wa)