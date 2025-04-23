23/04/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.58536 +25.357 一周 3.48012 +12.179 兩周 3.61667 +21.167 一個月 3.7 +9.899 兩個月 3.81637 +2.863 三個月 3.88577 +3.541 六個月 3.91179 +1.179 一年 4 -

《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息幾乎全線上揚，隔夜息漲25基點至3.58536厘，而與樓按相關的一個月拆息亦連升兩天，報3.7厘，兩者齊創3月31日以來逾三周新高，但一年期拆息維持4厘不變。反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.88577厘，見四周新高，六個月期升至3.91179厘。港元匯價今早在7.7572-7.7589之間上落，最新報7.7583，較前收市價微跌0.003%。金管局資料顯示，香港銀行昨天向金管局貼現窗借取6000萬港元隔夜流動性。上述資金回籠，加上外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，香港銀行體系結餘今日回落至約445.47億港元。美國總統特朗普緩解市場緊張情緒表示，美國對中國的關稅將由當前的145%水平大幅下降，但關稅不會降到零，又稱沒有解僱聯儲局主席鮑威爾的計劃。承接美股升勢，恒指今早高開517點或2.4%，最多曾漲545點至22107，最新升522點，報22084。(cl)資料來源：香港銀行公會