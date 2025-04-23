23/04/2025 11:21
《港元利率》拆息幾乎全線向上，一個月期創逾三周新高
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息幾乎全線上揚，隔夜息漲25基點至3.58536厘，而與樓按相關的一個月拆息亦連升兩天，報3.7厘，兩者齊創3月31日以來逾三周新高，但一年期拆息維持4厘不變。
反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.88577厘，見四周新高，六個月期升至3.91179厘。港元匯價今早在7.7572-7.7589之間上落，最新報7.7583，較前收市價微跌0.003%。
金管局資料顯示，香港銀行昨天向金管局貼現窗借取6000萬港元隔夜流動性。上述資金回籠，加上外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，香港銀行體系結餘今日回落至約445.47億港元。
美國總統特朗普緩解市場緊張情緒表示，美國對中國的關稅將由當前的145%水平大幅下降，但關稅不會降到零，又稱沒有解僱聯儲局主席鮑威爾的計劃。承接美股升勢，恒指今早高開517點或2.4%，最多曾漲545點至22107，最新升522點，報22084。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.88577厘，見四周新高，六個月期升至3.91179厘。港元匯價今早在7.7572-7.7589之間上落，最新報7.7583，較前收市價微跌0.003%。
金管局資料顯示，香港銀行昨天向金管局貼現窗借取6000萬港元隔夜流動性。上述資金回籠，加上外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，香港銀行體系結餘今日回落至約445.47億港元。
美國總統特朗普緩解市場緊張情緒表示，美國對中國的關稅將由當前的145%水平大幅下降，但關稅不會降到零，又稱沒有解僱聯儲局主席鮑威爾的計劃。承接美股升勢，恒指今早高開517點或2.4%，最多曾漲545點至22107，最新升522點，報22084。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.58536
|+25.357
|一周
|3.48012
|+12.179
|兩周
|3.61667
|+21.167
|一個月
|3.7
|+9.899
|兩個月
|3.81637
|+2.863
|三個月
|3.88577
|+3.541
|六個月
|3.91179
|+1.179
|一年
|4
|-
資料來源：香港銀行公會