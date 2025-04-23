23/04/2025 10:20

《中國要聞》新疆哈密探明一處中型金礦，儲量5.8噸

《經濟通通訊社23日專訊》據《央視新聞》報道，新疆哈密市伊州區野馬泉西礦區取得金礦找礦突破，探明一處金礦，探明金金屬量5857.68千克，金品位平均每噸礦石1.6克左右，最高品位達每噸40克。



根據國家《礦產資源儲量規模劃分標準》，中型金礦的儲量規模劃分標準為「大於等於5噸且小於20噸」，這座金礦的規模達到了中型金礦的標準。



西部黃金哈密金礦有限責任公司於2016年通過掛牌方式取得哈密市野馬泉西礦區礦權，4月21日，西部黃金哈密金礦有限責任公司綜合管理部主任孫廷彬介紹：「2024年，我們提交了普查報告，這個金礦床的儲量為5.8噸。2025年，我們按照工作規劃，投入了1600多萬元人民幣繼續勘探，目前已經完成實物工作量13700米。目前勘探成果非常理想。」(ry)