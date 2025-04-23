23/04/2025 10:41

【關稅戰】中國抗美拒收波音飛機，據報馬來西亞印度航空表態接手

《經濟通通訊社23日專訊》中美關稅戰爆發，中國下令暫停接收美國波音飛機作為反制，綜合外電報道，馬來西亞航空及印度航空先後表態，願接手遭中國拒絕接收的波音飛機。



《路透》21日引述馬來西亞官方新聞社馬新社報道，馬航母公司馬來西亞航空集團高階主管表示，該集團正與波音洽談購買新機事宜，如果中國航空公司停止接收波音飛機，該集團將可接手購買這些新飛機。



馬航集團執行長伊斯梅爾(Izham Ismail)表示，如果波音因為美中關稅戰而出現交機空檔，該集團將視為可提前交機的機會之窗。而該集團正與波音商談是否可掌握這一機會。



除馬航外，據《彭博》引述知情人士透露，印度航空近日也向波音表達，接手這批原本要交付中國客戶飛機的意願，希望藉此取得更優先的交付順位，以便擴充機隊恢復其市佔率。



報道提到，全球各航空公司都急需購買新機，但由於COVID-19疫情後供應鏈出現瓶頸，加上波音因加強監管審查及工人罷工使生產放緩，導致交貨時間延長。因此，這批中國此時不願接收的現成波音飛機，便成為這些航空公司想要立即下訂的搶手貨。(jq)