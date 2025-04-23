23/04/2025 11:25

【關稅戰】中國據報警告韓企勿向美國防企業出口含中國稀土產品

《經濟通通訊社23日專訊》中美貿易戰升溫之際，南韓傳媒引述消息人士報道，中國警告南韓企業不要向美國軍方和國防企業出口含有中國稀土的產品。



消息指出，中國政府向電力設備、電池、顯示器、電動車、航空航天和醫療設備等行業的南韓企業發出信函，警告如果這些公司違反限制措施，可能會面臨制裁。首爾政府認為，此舉是北京方面加強對戰略礦產出口管制的組成部分。



中美陷入貿易僵局，面對美國大徵高額關稅，中國推出一連串反制措施，包括把7種稀土金屬(釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧及釔)相關物列入出口管制清單。據《紐約時報》早前報道，由於出口商現須向中國商務部申請許可證，故有關稀土的出口已暫停，許多美國公司只有很少或根本沒有庫存，有軍事承包商更明言，擔憂其稀土供應已被中斷。



*馬斯克：中國稀土出口限制影響機械人Optimus生產*



美國依賴中國的稀土供應，目前中國控制全球逾三分二的稀土產量和90%以上的加工能力，稀土為汽車、無人機及導彈等產品必不可少的物料。



特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示，人形機械人Optimus生產受到中國稀土磁鐵出口限制的影響。該公司正與中國政府合作，以獲得使用稀土磁鐵的出口許可。



馬斯克稱，中國希望得到稀土磁鐵不用於軍事目的的保證，很明顯，它們只是用於人形機器人，而不是用於軍事目的。他曾預計，特斯拉今年將生產數千台Optimus。(jq)