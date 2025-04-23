23/04/2025 15:56

【關稅戰】白宮稱中美貿易協議談判有進展，外交部：談，大門敞開

《經濟通通訊社23日專訊》據報道，白宮昨日表示，中美貿易協議談判取得了進展。美國總統特朗普稱，美國與中國相處得不錯，同中方談判時不會採取強硬態度。對華145%關稅確實很高，協議達成後美對華關稅將大幅下降，但不會降至零。「中方必須同美達成協議，否則無法同美做生意。若不同美達成協議，就按美方說的辦，美才是定規矩的一方。」



中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會回應表示，中方早就指出，關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，脫鈎斷鏈只會孤立自己。對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確，「我們不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開。」



郭嘉昆強調，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。「一邊說要同中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的。」(jq)