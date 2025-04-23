23/04/2025 09:56

【關稅戰】IMF：美國關稅料令中國面臨更大的通縮壓力

《經濟通通訊社23日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)在最新公布的環球經濟展望報告中，把今年中國經濟增長預測由4.5%，降至4%。IMF首席經濟師古蘭沙(Pierre-Olivier Gourinchas)表示，由於美國關稅的影響，中國正面臨著更大的通縮壓力，但財政支持有助於緩解關稅對經濟增長造成的1.3個百分點的實質性拖累。



古蘭沙稱，IMF對中國2025年經濟增長4%的最新預測不包括最近的第一季度增長數據，後者強於預期。但鑑於美國關稅的壓力，IMF現預計中國總體通脹將約為零。因預期經濟活動放緩而導致的油價下跌也在全球範圍內產生通縮影響，有助於抑制總體通脹。



他還指出，由於最近幾個月實施的關稅，美國和中國這兩個全球最大經濟體之間的雙邊貿易預計將大幅減少。如果這些關稅持續存在，其長期影響將對所有地區產生負面影響。



IMF已將今年環球經濟增長預測由3.3%，降至2.8%，明年經濟增長預測由3.3%降至3%。今年美國經濟增長預測由2.7%，降至1.8%。(ct)