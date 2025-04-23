23/04/2025 11:59

《神州債市》人行：3月末境外機構持銀行間市場債券4.35萬億

《經濟通通訊社23日專訊》人民銀行上海總部公布，截至2025年3月末，境外機構持有銀行間市場債券4.35萬億元(人民幣．下同)，約佔銀行間債券市場總托管量的2.7%。



從券種看，境外機構持有國債2.06萬億元、佔比47.4%，同業存單1.28萬億元、佔比29.4%，政策性金融債0.82萬億元、佔比18.9%。



3月份，新增5家境外機構主體進入銀行間債券市場。截至3月末，共有1163家境外機構主體入市，其中603家通過直接投資渠道入市，831家通過「債券通」渠道入市，271家同時通過兩個渠道入市。



3月份，境外機構在銀行間債券市場的現券交易量約為1.76萬億元，日均交易量約為839億元，均較2月份有所增長。(ct)