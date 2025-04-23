23/04/2025 10:05

《Ａ股焦點》金價下滑，黃金概念股回調，明牌珠寶挫7%

《經濟通通訊社23日專訊》金價下滑，美國總統特朗普表示他無意解僱美聯儲主席鮑威爾，並稱相信對中國的關稅將大幅下降；美國財長貝森特也暗示貿易緊張局勢將得到緩解，這些都削弱了黃金的避險吸引力。



滬深黃金概念早盤回調，明牌珠寶(深:002574)挫7.3%，曉程科技(深:300139)及萃華珠寶(深:002731)跌近5%，赤峰黃金(滬:600988)走低4.7%，湖南黃金(深:002155)跌4.6%，山金國際(深:000975)跌4.4%，萊紳通靈(滬:603900)、四川黃金(深:001337)、山東黃金(滬:600547)、中金黃金(滬:600489)跟挫。(ry)