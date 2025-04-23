23/04/2025 09:39

【聚焦人幣】美關稅趨軟化，人幣即期開升141點報7.3004

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2116，較上個交易日跌42點子，兩連跌，創4月16日以來一周新低，和市場預測偏離擴至1350點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開141點子，報7.3004，上個交易日即期匯率收盤報7.3145。



美國總統特朗普周二（22日）在白宫橢圓型辦公室回應記者提問時稱，美國將以非常友好的態度與中國談判，倘若雙方達成協議，向中國進口商品最終徵收的關稅將大幅下降，低於目前的145%，但不會降至0%。另外，美國財政部長貝森特周二在一個閉門投資者峰會上表示，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，狀況不可持續，全球最大的兩個經濟體必須找到緩和緊張局勢之道，他相信美中貿易緊張局勢將會緩和，但與北京的談判尚未開始，而且談判將是「艱難的」。



*外匯局：堅決對市場順周期行為進行糾偏*



此外，國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌在22日表示，截至4月21日，境內人民幣對美元即期匯率(CNY)為7.288，較2024年末升值0.1%。4月以來，美方單邊主義、保護主義行徑引發國際金融市場劇烈波動，人民幣兌美元匯率先貶後升，與4月3日美宣布對貿易夥伴加徵所謂「對等關稅」前的水平大體相當。他稱，外匯管理部門將持續強化外匯形勢監測，保持匯率彈性，有效發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，同時不斷豐富跨境資金流動宏觀審慎管理工具箱，堅決對市場順周期行為進行糾偏，防止匯率超調風險，防範跨境資金異常流動風險，維護國家經濟金融安全。



市場人士稱，雖然美指持續疲軟，但中間價走弱及市場購匯偏多令人民幣再度承壓，短期匯價料延續區間。一中資行交易員亦談到，短期人民幣料維持震盪，「升貶空間都不大，短期美元跌勢可能會整理一下。」(jq)