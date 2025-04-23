23/04/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升190點子，報7.2955

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2955，較上個交易日4時30分收盤價升190點子，全日在7.2918至7.3089之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升132點子，報7.2978。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2116，較上個交易日跌42點子，兩連跌，創4月16日以來一周新低，和市場預測偏離擴至1350點。



市場人士指出，美國總統特朗普軟化對美聯儲主席鮑威爾的態度，同時美財長稱美中貿易局勢將緩和，均利於市場情緒改善。不過美元出現反彈也會限制人民幣表現，短期料繼續維持區間震盪態勢。



招商銀行資金營運中心觀點認為，短期貿易緊張情緒緩和，多重利好消息構成對美指的支持，接下來關注美國與印日談判進展，可能會為其他國家談判樹立一個模板。(jq)