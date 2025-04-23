23/04/2025 11:07

【關稅戰】「奢侈品源頭工廠」拍片「揭秘」？業內直斥賣高仿貨

《經濟通通訊社23日專訊》特朗普關稅風波令中國出口商品面臨重大危機，內地一些工廠最近湧到海外社交平台上載短片，「揭秘」中國「代工廠」、「源頭工廠」的「奢侈品牌包包」生產成本和過程，吸引海外消費者購買「相同品質」但更便宜的「中國好貨」。在內地相對低調的跨境電商平台「敦煌網」(DHgate)就在這些廠商引流下突然爆紅，淘寶App下載量也在多國飆漲。然而，這些極力暗示「奢侈品牌產品在歐美生產是說謊」的資訊到底是真是假？這些自稱代工廠、源頭工廠是真代工還是真「蹭流量」？



據《財新》報道，TikTok上一個名為王森(Wang Sen)的用戶近日上載短片，指80%的奢侈品都在中國製造，而在他的工廠可以買到相同品質卻更便宜的產品。王森在短片中宣稱，「一個愛馬仕鉑金包的出廠價是1400美元，但為甚麼愛馬仕要收你38000美元？那是因為其中90%都是在為（愛馬仕的）Logo買單。如果你不在乎Logo，只想買一個相同品質的包，那請到我這裏來購買吧」。



報道指，該短片瀏覽量超過600萬，隨後被TikTok下架；類似的「揭秘」短片在海外社交平台不斷湧現，Lululemon、Nike、LV、Chanel等品牌都被「點名」。



報道引述內地一家服裝代工企業高層坦言，「一些跨境電商的小貿易商會利用代工揭秘這樣的方式賣高仿貨，短期能出貨，但長期損害中國代工的整體形象」。



*業內人士：真正奢侈品供應商不會在網上曝光生產成本*



有服裝行業人士指出，僅從生產層面而言，製作一款與大品牌產品外觀相似、質量相近的產品並沒有太大難度。奢侈品公司對於供應商和貨品管控通常比較嚴格，真正的供應商一般不會在網上曝光生產成本，即使中國有奢侈品代工廠，產品也通常不會從廠家流到市場。



該人士解釋，供應商做的是To B(對企業)以量為先的生意，在網上發短片揭露生產成本進而獲取散單客戶的做法得不償失。「不過產量大、產地多的快消品，中間可能會有一些灰色市場」，例如一些代工廠家可能會多準備一些原材料，生產出來的產品一部分交給品牌方，一部分流向市場，「品牌方很難追查」。



*奢侈品牌不會向小廠下訂單，有嚴格供應鏈管控*



報道又引述多名了解產業鏈人士指出，奢侈品品牌選擇代工企業都有嚴格的「驗廠」環節，「小廠無法獲得訂單，也很難通過供應鏈管理體系」，而奢侈品種類中，包袋的供應鏈管控最為嚴格。



一家東莞服務奢侈品代工企業的人士透露，「中國代工廠的絕大部分奢侈品包袋都是來料加工，品牌訂一萬隻包就會給一萬隻包的原材料」，對於東莞兩家最大的奢侈品代工企業時代集團(01023)和勵泰集團而言，主要客戶是出貨量較大的輕奢品牌。「歷史上我記得只做過一次路易威登(LV)的訂單，但訂單量小因此利潤空間有限，對於幾千人的代工廠而言算不上好生意，而愛馬仕(Hermes)和香奈兒(Chanel)的包袋從未在中國大型代工廠生產，普拉達(Prada)在東莞的代工廠有生產」。



*僅部分大型工廠有為國際輕奢品牌代工*



報道指出，目前中國的代工廠中，僅有時代集團、勵泰集團、衛仕皮具等大型工廠有為奢侈品包袋做代工的經驗，而且代工的品牌大多集中在Michael Kors、Coach、Burberry等輕奢品牌。據時代集團2011年遞交的招股書顯示，公司主要為Coach、Michael Kors、Prada等品牌開發及製造手袋、小皮具等產品，與Coach的業務關係長達13年，來自Coach的訂單收益佔集團總收益的50%左右。不過近幾年，時代集團未再披露客戶信息。



為應對美國的貿易戰，過去幾年，中國奢侈品代工企業已在品牌要求下向東南亞轉移產能，其中勵泰集團五個工廠中有三個位於海外，時代集團則在印尼建立了1.5萬平方米的工廠，去年底開始運作。(sl)