23/04/2025 13:36

【聚焦人幣】財政部在港發四期限國債，15年期票面利率2.1%

《經濟通通訊社23日專訊》中國財政部今日在香港招標發行2025年第二期人民幣國債，四個期限總額125億元(人民幣．下同)，其中15年期票面利率2.1%，發行額15億元；增發的2年期、3年期和5年期國債，最低接納價分別為100.20元、100.41元和100.85元，均高於二級市場買賣平均價，發行額分別為40億元、40億元和30億元。



香港金管局公告顯示，今日招標的2年、3年、5年和15年人民幣國債投標量分別為101.77億元、115.83億元、106.72億元和59.50億元，據此計算，對應認購倍數為2.54倍、2.90倍、3.56倍和3.97倍。



中國離岸主權債到期收益率曲線中，2年、3年、5年和15年的最新值為1.7441%、1.7505%、1.8031%和2.1880%。



中國財政部每年在香港發行離岸人民幣國債的規模不斷攀升。2020年至2024年發行額分別為150億元、200億元、230億元、500億元和550億元。(sl)