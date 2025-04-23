23/04/2025 15:54

【聚焦人幣】人行：提高跨境結算效率，有力支持企業「走出去」

《經濟通通訊社23日專訊》中國人民銀行今日舉行記者會，介紹《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》(下稱「方案」)有關情況。人民銀行副行長陸磊在會上介紹，為滿足經營主體對跨境金融服務便利化的核心需求，人行會同相關部門圍繞打通堵點、破除痛點、解決難點的思路，在廣泛調研基礎上形成《方案》。《方案》將有力支持企業「走出去」，促進經濟高質量發展。



陸磊表示，《方案》有兩個核心要點--突出上海國際金融中心建設、聚焦提升跨境金融服務便利化，並主要包括五個方面：一是提高跨境結算效率，便利企業全球資金管理；二是完善匯率避險服務，提高全球金融背景下的外匯風險管理和應對能力；三是強化融資服務，助力企業全球投融資，拓展境內外雙向融資渠道；四是加強保險保障，提升全球經營背景下的風險管理水平，提升出口信用保險保單服務能級；五是完善綜合金融服務，提升全球配置能力，提升全球資產管理便利化程度。



*去年上海跨境人民幣收付總額佔全國總量近一半*



陸磊提到，當前上海國際金融中心建設穩步前進，成效顯著，特別是在跨境金融服務領域先行先試，形成一批可複製可推廣的上海經驗。2024年上海跨境人民幣收付總額達到29.8萬億元人民幣，同比增長30%，佔全國業務總量的47%。(sl)