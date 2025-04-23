23/04/2025 18:02

【聚焦數據】上海首季GDP增5.1%，AI產業增加值增13%

《經濟通通訊社23日專訊》上海市統計局發布2025年一季度上海市國民經濟運行情況：根據地區生產總值統一核算結果，一季度全市實現地區生產總值12735.06億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.1%，低於全國的5.4%。



分產業看，第一產業增加值21.17億元，增長0.9%；第二產業增加值2424.46億元，增長2.9%；第三產業增加值10289.43億元，增長5.6%。



*信息技術服務業、金融業等貢獻率超六成*



一季度，上海金融、房地產、投資、外貿出口、信息服務、交通運輸六大領域較快增長。信息傳輸、軟件和信息技術服務業、金融業加在一起，對上海GDP增長的貢獻率超過六成。



金融方面，上海一季度存貸款保持較快增長，上交所股票成交額增長39.3%，上海期貨交易所成交額增長40.4%，上海黃金交易所成交額增長42.2%。



軟件信息方面，一季度信息服務業增加值同比增長13%，營業收入和利潤分別增長13.2%和94.6%。三大先導產業方面，集成電路、人工智能、生物醫藥分別增長8.9%、13.2%和2.8%。



*二手住房成交面積增51%，出口同比增12.6%*



同時，一季度房地產業增加值同比增長1.4%。上海市場化新建商品住房成交面積增長10.5%。二手房市場持續升溫，二手住房成交面積增長51%，月成交套數連續6個月超過1.5萬套榮枯線，其中3月份達到2.7萬套，創2021年以來同期新高。房價止跌回升，3月份一二手房價格指數分別環比上漲0.7%和0.4%。土地市場連續溢價成交，三批次共9幅住宅用地完成集中出讓，平均溢價率約30%。



值得一提的是，一季度全市出口同比增長12.6%，如機床、集裝箱、醫藥材及藥品、筆記本電腦出口分別都實現了兩位數的增長。新興市場貿易保持較快增長，一季度對印度、俄羅斯、東盟出口分別增長54.8%、28.6%和24.7%。此外，一季度固定資產投資較快增長，交通運輸業也保持了兩位數增長。



*全市CPI同比上漲0.1%*



一季度，工業生產、財稅收入、就業、居民收入、物價和市場預期六個方面總體保持平穩。其中，工業生產穩步回升。一季度全市規上工業增加值同比增長3.7%，高於去年全年1.5個百分點。



就業形勢總體穩定，失業率保持在4.2%。城鎮、農村居民人均可支配收入分別增長4.5%和5.9%。物價方面，一季度全市CPI同比上漲0.1%，扣除食品和能源價格的核心CPI上漲0.5%。此外，3月份上海製造業採購經理指數(PMI)、非製造業商務活動指數均處於擴張區間。(jq)