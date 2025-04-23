23/04/2025 09:44

《投資智慧－鄧聲興》美元資產信任危機或持續

《投資智慧》隨著美國關稅風險持續發酵，全球資本市場動盪持續，全球政治局勢的不確定性亦持續加劇。不僅中美關稅戰繼續僵持，美日首輪談判未有進展，歐盟也已準備好談判破裂後的反制，在「特朗普2.0」下，近期美國內部爭執亦很嚴峻。



美國聯儲局主席鮑威爾近期首次公開談論對關稅的看法，指特朗普關稅大幅超預期，不僅在短期會製造出物價壓力，也可能令通脹長期化，使目標漸行漸遠，認為對等關稅政策令貨幣政策決策者面臨挑戰。



特朗普則延續其第一任期多次向聯儲局施壓的態度，近期多次攻擊鮑威爾，要求其降息，指摘其行動慢且錯。特別據消息指，聯儲局拒絕配合其政權下的建議，特朗普更威脅解僱鮑威爾，引發市場擔憂。



拋售美債現象加劇，道瓊斯工業指數、納斯達克綜指、標普500指數在其言論後下跌，其中標普500十一大板塊全線下跌，其他市場多有所回暖，唯美股仍不樂觀。回升的10年期美債收益率曲線陡峭化趨勢依舊，顯示美元資產信任危機持續，料或受特朗普與聯儲局的矛盾而加劇，主要是擔憂聯儲局是否將喪失獨立性。



筆者認為，面對現時美國政治經濟局勢，聯儲局保持獨立性，特別是對美國通脹控制和全球金融市場都十分重要，關乎美元資產的穩定性。對於此，鮑威爾也堅決「維護央行的獨立性」，表明不會屈從政治壓力，面對近期的複雜經濟局面，將重點考慮對抗通脹。而當下美國通脹的壓力和衰退風險，究竟哪個會比較嚴重或是同時發生，是不易判斷的，因此聯儲局確實不宜輕易出手，反而應該謹慎應對，最不應過度受政府的干預，否則只會令金融風險加劇。



與此同時，關稅風險導致的美元資產信任危機或仍將持續，主要因此次關稅涉獵範圍及調整程度等均史無前例且出乎預料。它不僅給全球貿易帶來更多難題，還為全球政治經濟增添太多不穩定性。美元資產曾被視為零風險的避險資產，美債的重災表現等，均顯示了全球資金對美國信譽的憂慮。美國政府關稅背後的潛在目的等，更加深了多國的不信任和去美元化的決心，美元全球儲備貨幣的地位已受動搖。未來或將有更多資金轉入其他更穩定的避險資產，如歐元、黃金和部分非核心貨幣，正成為多國央行多元化配置的新方向，特別是黃金的避險地位或會超越美元資產。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



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