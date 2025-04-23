23/04/2025 09:21

【關稅戰】丘應樺促中小企轉型，港府冀與更多經濟體簽訂自貿協定

《經濟通通訊社23日專訊》商務及經濟發展局局長丘應樺表示，中小企業需要轉型，因應國際環境多走出去探索，而特區政府也會進行推廣，期望跟更多不同的經濟體簽訂自貿協定，將商業網絡一直擴展出去。



丘應樺在《香港電台》節目上表示，商界很「精靈」，哪裏有生意可做，一定會知道，政府的「一帶一路」辦公室會帶領部分中小企到訪「一帶一路」國家、東盟、中東或中亞尋求商機，中小企業同時也要因應國際形勢轉變經營策略。



丘應樺指出，當局支援中小企的部門包括貿發局、生產力局、科技園和工貿署，做了很多功夫，並提供協助，單是針對電商，已進行了70場宣講，有9000多人參加，政府亦有很多專項基金，例如BUD專項基金。



丘應樺又提到，投資推廣署成績非常好，去年合共引入9960間外資企業，較對上一年多一成，而總部不在香港的企業到香港的數目不停增加，顯示商界對香港的營商環境非常有信心，期望今年相關工作做得更好。(cl)