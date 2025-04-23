23/04/2025 09:34

【關稅戰】越南總理：與美國的關稅談判不應損害其他市場

《經濟通通訊社23日專訊》越南總理已指示談判團隊，全面準備與美國的關稅談判，同時避免對其他市場造成影響。



越南總理范明政周二（22日）在河內會議上的講話，表示談判應確保與越南現有國際承諾的一致性，並「防止對其他市場產生負面影響」。



范明政上周剛接待中國國家主席習近平的來訪，中越雙方簽署了45項協議以深化經濟關係，習近平呼籲兩國「共同反對單邊霸凌」。他隨後於上周五（18日）稱讚越南與美國之間的「獨特關係」，表示越南商品與美國商品不構成競爭。



越南工商會周二在官網發布聲明，表示已致函美國商務部、美國商會、美國-東協商務理事會等機構，尋求支持美國推遲對越南加徵關稅。(rc)