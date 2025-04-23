23/04/2025 10:41

【外圍經濟】IMF料全球經濟增長更依賴中國及印度，美國貢獻減

《經濟通通訊社23日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)預計，中國及印度這兩個全球人口最多的國家，將在拉動全球經濟增長方面發揮更大作用。



IMF在周二（22日）發布最新一期《世界經濟展望》，將今年全球經濟增長率預期下調至2.8%，低於1月預測的3.3%。在美國總統特朗普宣布實施大範圍全球關稅，隨後又暫緩部分關稅後，IMF團隊在高度不確定性的背景下被迫修正對各國經濟預測。



IMF表示，與去年10月發布的展望相比，中國和印度在全球經濟增長中的貢獻將進一步提高，而美國的貢獻將低於此前預期。



根據彭博社基於IMF公布的數據計算，未來5年，中國將成為全球經濟增長的最大貢獻者，貢獻率為23%，高於六個月前的21.7%。同期印度將貢獻全球新增產出的15%以上，而美國對全球增長的貢獻則從此前預計的11.6%降至11.3%。(rc)