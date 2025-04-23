23/04/2025 14:27

【外圍經濟】拉加德：降通脹任務接近完成，歐元走強反映基本面

《經濟通通訊社23日專訊》歐洲央行行長拉加德周二（22日）受訪時表示，歐洲央行幾乎已 經實現將通脹率降至2%的目標，但在當前經濟形勢日益動盪的背景下，仍需保持靈活機變。



拉加德在出席國際貨幣基金組織(IMF)年會前表示，她和其他政策制定者，在決定是否延續或暫停自2024年6月開始的減息周期時，必須「極度依賴數據」。



此外，在被問及近期歐元走強的問題時，拉加德承認這一走勢有些反常，但表示這反映歐元區的基本面狀況。



*歐洲央行副行長：歐元幾年後有希望成為替代儲備貨幣*



與此同時，歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)稱，如果歐洲加大一體化努力，歐元有可能成為美元之外的另一種儲備貨幣選擇。



他表示，不認為歐元現在具備成為儲備貨幣替代選項的條件，但正處在未來幾年最有希望成為這一角色的位置上。如果歐盟進一步推進一體化進程，歐元的全球權重將會上升。(rc)