24/04/2025 17:14

《外圍焦點》英倫銀行副總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社24日專訊》特朗普稱，若與中國達成協議將會大減對華關稅，加上《華爾街日報》報道，中國進口關稅有可能下調至50%至65%，消息刺激美股昨日（23日）大幅向上，道指早段一度升近1200點。但財長貝森特隨後又指美方立場並未軟化，道指升幅收窄。道指收市升419.59點或1.07%，報39606.57點；標普500指數升88.09點或1.67%，報5375.85點；納指升407.63點或2.50%，報16708.05點。港股方面，恆生指數收市報21909，跌162點或0.7%，成交2048億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:15pm，德國經濟部長哈貝克發布2025年春季經濟預測。8:00pm，德國財長庫基斯和德國央行總裁納格爾發表講話。9:00pm，歐洲央行執委連恩在彼得森國際經濟研究所參與有關央行貨幣政策策略的討論。9:25pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利在國際貨幣基金組織(IMF)會議間隙發表講話。25日凌晨12:00am，歐洲央行委員唐納利在國際金融協會(IIF)發表演講。12:10am，G20部長在IMF/世行春季會議間隙舉行記者會。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布3月耐用品訂單，料由1%升上2%；連續申請失業救濟金人數料由188.5萬降至186.9萬；首次申請失業救濟金人數料由21.5萬升至22.2萬。10:00pm，美國公布3月成屋銷售，料由426萬降至413萬，月率料由4.2%逆轉至下滑3.1%。11:00pm，美國公布4月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負2惡化至負6。



在美國，今日公布業績的公司有：康卡斯特(US.CMCSA)、谷歌(US.GOOG)、英特爾(US.INTC)、默沙東(US.MRK)、寶潔(US.PG)等。(wa)