24/04/2025 07:48

【關稅戰】美國據報考慮降對華關稅至50%至65%，貝森特否認

《經濟通通訊社23日專訊》美國政府據報正考慮下調對中國進口貨品的關稅，以緩和與北京在貿易問題上的緊張關係。



據《華爾街日報》引述白宮高級官員報道，美國對華貨品關稅可能會下調至50%至65%，但目前仍在討論階段，總統特朗普政府未作出最後決定。



報道另引述一些知情人士稱，美國政府還在考慮採取類似於眾議院中國問題委員會提出的分級徵稅方法，即對美國認為不構成國家安全威脅的中國商品徵收35%關稅，對被視為對美國利益具有戰略意義的商品則徵收最少100%關稅。



美國財長貝森特否認有關報道，表示如果真的有這樣的討論，他會很驚訝，他指調低關稅需要兩國雙向而行，之後雙方才能展開貿易談判，但他預期中美關稅戰很快會降溫，兩國有機會在貿易方面達成重大協議。(kk、ey)