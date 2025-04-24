24/04/2025 16:30

【關稅戰】法國財長釋放緩和信號，呼籲美國建雙贏夥伴關係

《經濟通通訊社24日專訊》法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）在華盛頓表示，認同美方對全球貿易的分析，並呼籲建立「雙贏」的跨大西洋夥伴關係。美媒指，其言論顯示法國在應對與特朗普的貿易衝突時態度有所軟化。



隆巴爾在Semafor全球經濟峰會上表示，他非常希望避免歐盟對關稅進行報復，而是與美國達成「真正的自由貿易協定」。他還表示，美國譴責非市場行為和工業產能過剩是正確的，這些也是華盛頓和歐盟對中國的共同指責。



隆巴爾說：「我想首先向我們的美國朋友和盟友傳遞友好與堅定樂觀的信息，我堅信，目前這段動盪時期雖令人擔憂，但只是暫時的。」



彭博社指出，這些言論標志著法國的立場明顯軟化，自特朗普宣布對包括歐盟在內的進口商品，實施大範圍關稅以來，法國採取了更具對抗性的態度。巴黎保留對美反制的一切選項，包括可能對美國科技公司在歐洲的業務採取措施。法國總統馬克龍還呼籲本國企業暫停對美投資計劃。



在關稅不確定性引發市場拋售後，特朗普本人最近也表現出更傾向於達成協議。他在華盛頓對意大利總理梅洛尼表示，他「完全期待」與歐盟達成貿易協議。（jf）



