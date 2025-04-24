24/04/2025 15:08

【關稅戰】韓外長表態：域內沒有任何國家願在中美間二選一

《經濟通通訊社24日專訊》韓國外交部長官趙兌烈表示，域內沒有任何國家願在中美之間作出二選一的抉擇，也沒有國家希望看到中美戰略競爭演變為「零和博弈」。



趙兌烈周三（23日）出席韓國智庫峨山政策研究院主辦的研討會時表示，韓國外交政策優先定位於牢固的韓美同盟，中方對此沒有提出異議。與此同時，韓國對華接觸在多個層面也符合美國的利益。



趙兌烈表示，韓方對華接觸契合「防止21世紀強國之間戰爭」這一目標。他說，支撐多邊貿易體制的是攜手實現共同繁榮的信念，而非零和博弈，這也是韓國出口導向型經濟發展的基礎，但如今這一國際秩序出現裂痕，令人擔憂。



美國前副國務卿坎貝爾在同一場合發表演講時表示，作為美國的主要盟友，韓日兩國要積極參與美國涉核武相關決策過程。他還建議韓國以造船合作作為談判杠桿，與美國進行磋商。(jf)