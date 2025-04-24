24/04/2025 08:20

【開市Ｇｏ】美或下調對華關稅，儲局警告通脹，金沙盈利收入雙降

2025年4月24日 【要聞盤點】



1、美國總統特朗普關稅立場軟化，稱若與中國達成協議將會大減對華關稅，加上《華爾街日報》報道，中國進口關稅有可能下調至50%至65%，消息刺激美股周三大幅向上，道指早段一度升近1200點，其後升幅收窄至逾400點；科技股造好帶動納指全日升逾2.5%。道指收市升419點，或1.07%，報39606點；標普升88點，或1.67%，報5375點；納指升407點，或2.50%，報16708點。金龍中國指數上漲198點，百勝中國和貝殼對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時08分跌137點。



2、美國財長貝森特否認特朗普提出單方面降低對中國關稅的說法。白宮新聞秘書強調，特朗普並未軟化對中國的立場。



3、聯儲會褐皮書顯示，整體經濟活動變化不大，但擔憂通脹可能重拾升軌，進口價格進一步攀升。同時，多個轄區的經濟前景被形容為「明顯惡化」。



4、美國4月的關稅收入激增逾60%，至少達到150億美元，預計將創下歷史新高。



5、特朗普加大對烏克蘭的施壓，要求其接受和平協議，並稱澤連斯基手中「無牌可打」。特朗普同時表示，美國未曾要求烏克蘭承認俄羅斯對克里米亞的主權。



6、央視報導，中國第一季度國內居民出遊總花費同比增長18.6%，國內出遊人次增長26.4%。



7、美國貿易代表辦公室提議，對從船上裝卸貨櫃的中國製造起重機徵收高達100%的關稅。



8、彭博數據顯示，今年以來外資熊貓債的發行量創下2014年有記錄以來的同期最高，持續的低利率環境助推人民幣融資受歡迎。



9、香港3月份整體消費物價按年升幅維持在1.4%，較首兩月合計平均升幅1.7%為低。剔除政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1%，較2月份的升1.1%略低。





【焦點股】



三桶油：中海油(0883)、中石化(0386)、中石油(0857)

- 路透報道，據悉數個OPEC+成員國希望6月再次增產



新東方(09901)

-第三季股東應佔盈利8725.5萬美元，按年升0.1%，營收同比下降2.5%低於預期



長和(00001)

- 據報新加坡國際港務集團考慮出售長和港口業務20%的股權



金沙中國(01928)

- 第一季淨收入為2.02億美元，按年跌32%，經調整物業EBITDA為5.35億美元，按年跌12.3%



阿里巴巴(09988)

- 旗下B2B跨境貿易平台Alibaba.com躍升至美國App Store購物榜第一



天齊鋰業(09696)

- 料首季虧轉賺最多1.2億人民幣



平安好醫生(01833)

- 首季轉虧為盈，經調整後淨利潤5786.1萬元人民幣，去年同期則虧損1884萬元人民幣



京城機電(00187)

- 被傳投資天工機器人，京城機電否認涉人形機械人業務



開明投資(00768)

- 獲鄭啟明溢價7%提全購要約，今早復牌





【油金報價】



紐約期油上漲0.03%，報62.29美元/桶



布倫特期油下跌0.02%，報66.11美元/桶



黃金現貨上漲0.91%，報3318.29美元/盎司



黃金期貨上漲1.08%，報3329.55美元/盎司