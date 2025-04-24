24/04/2025 14:00

【特朗普新政】美財長據悉勸特朗普勿炒鮑威爾，擔心造成市場混亂

《經濟通通訊社24日專訊》據《華爾街日報》引述消息人士指，美國財長貝森特和商務部長盧特尼克之前警告特朗普，辭退聯儲局主席鮑威爾可能引發影響市場動盪和法律糾紛。



特朗普周二（22日）突然改變口風，表示無意開除鮑威爾，只是希望鮑威爾在降低利率方面更積極。消息人士指，特朗普上周公開表態有意解僱鮑威爾後，高級官員認真看待相關言論，白宮律師團隊私下研究解僱鮑威爾的法律選項。此外，貝森特和盧特尼克警告特朗普，此舉將會引發具深遠影響的市場混亂及棘手的法律糾紛。



盧特尼克亦告訴特朗普，解僱鮑威爾可能無濟於事，利率可能不會發生任何實際變化，原因是聯儲局理事會的其他成員可能會採取與鮑威爾類似的貨幣政策方針。(rc)