24/04/2025 14:42

【關稅戰】商務部召開外資圓桌會，冀外企發出理性聲音堅定信心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激23日主持召開外資企業圓桌會，就美加徵關稅給在華外資企業投資經營帶來的影響與企業交流。80餘家外資企業和在華外國商會代表參會。



凌激表示，希望外資企業發出理性聲音，堅定信心、克服困難、化危為機，共同戰勝單邊主義和保護主義。中國將繼續擴大高水平對外開放，切實維護外資企業合法權益，更加主動積極為外資企業在華生產經營排憂解難，努力保障產供鏈穩定暢通，推動解決外資企業問題訴求。



凌激指出，習近平主席3月28日在會見國際工商界代表時指出，外資企業特別是跨國公司在維護世界經濟秩序發揮著重要作用，也承擔著重要責任。近期，美國濫施關稅的單邊主義和霸凌行徑引起了國際社會強烈不滿，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈穩定，包括中國在內的各國企業都是受害者。為維護自身正當利益和國際公平正義，中方堅決反制。



*外企：中國的外資政策持續穩定，願續對華投資*



與會企業代表表示，面對嚴峻複雜的外部環境，中國政府始終高度重視解決外資企業在華發展遇到的問題，堅持擴大對外開放，中國的外資政策持續、穩定、可預期，願繼續對華投資，深化互利合作，共同應對挑戰。



會議由中國外商投資企業協會主辦，財政部、商務部、海關總署、國家藥監局有關司局負責人參會並回應企業反映的問題訴求。