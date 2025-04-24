24/04/2025 19:09

《再戰明天》美國公布密大消費者信心指數，比亞迪神華平保業績

《經濟通通訊社24日專訊》美國公布密大消費者信心指數，及比亞迪神華平保公布業績，料為周五（25日）市場焦點。



周五澳洲及新西蘭假期休市。各國重要經濟活動方面，世界銀行/國際貨幣基金組織(IMF)春季會議舉行（至26日）。歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表講話。本港時間周五晚9:00pm，德國財長庫基斯在IMF華盛頓春季會議間隙接受專訪。



*中海外比電國藥公布業績*



數據方面，周五（25日）10:00pm（本港時間．下同），美國公布4月密歇根大學消費者信心指數，料由57降至50.6。



在本港，明日公布業績的公司有:比亞迪電子(00285)、中國海外發展(00688)、中國神華(01088)、國藥控股(01099)、比亞迪股份(01211)、中國平安(02318)、中國建築國際(03311)等。(wa)