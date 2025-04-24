24/04/2025 10:13

【關稅戰】瑞銀下調港股評級至「中性」，關稅風險或抑制市場情緒

《經濟通通訊社24日專訊》隨著投資者對防守性及內需股偏好日益增強，瑞銀對印度股市看法亦變得更加樂觀，但該行將港股評級從「增持」下調至「中性」，因香港對貿易依賴程度及指數對美國收入存在敞口，關稅風險或抑制市場情緒。



*上調印度、印尼評級*



瑞銀已放棄長期以來看淡印度股市觀點，將其評級由「減持」上調至「中性」，基於全球貿易不確定性，集團重新調整策略，認為印度經濟關注內需，在貿易不確定的情況下展現出防守性，同時受惠於油價下跌。



美國總統特朗普發動關稅戰後，全球投資者重新聚焦被視為相對避風港的印度資產，印度基準股指很快就收復了4月2日對等關稅宣布以來的失地。瑞銀分析師指出，儘管存款增長疲弱，但印度銀行業願意下調存款利率，而政府可能給予消費的支持也是上調評級的因素。



*中國市場仍比印度吸引*



不過，瑞銀並未給予印度「增持」評級，因為印度股市基本面「仍然低迷」，而且目前還不清楚政府焦點是要回歸增長，或是隨時進行投資，現時仍難以斷定印度是供應鏈轉移的贏家，因其估值依然偏高。瑞銀認為，從風險回報角度而言，中國市場依然比印度更吸引。



另一方面，瑞銀亦將印尼評級由「中性」上調至「增持」，理由是其國內和防禦特質使 「估值現已接近疫情時低位」，並且還可能獲得國有基金支持。(rh)

