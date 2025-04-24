24/04/2025 15:29

【關稅戰】調解機構一邦推出計劃，支援企業高效解決國際貿易糾紛

《經濟通通訊社24日專訊》由香港政府支持成立的獨立非營利仲裁調解機構一邦國際網上仲調中心稱，為支援企業應對國際貿易挑戰，尤其受美國單邊關稅衝擊的中小企業，推出「跨境貿易爭端護航計劃」，利用香港作為國際法律服務中心的優勢，透過法律科技與國際爭議解決機制，為企業提供高效益、低門檻的線上爭議解決(ODR)服務，當中旨在協助因美國關稅措施而引發合同糾紛的香港註冊企業，特別聚焦於資源有限的中小微企業。爭議各方需共同同意採用一邦APEC爭議解決條款，確保程序合法性與跨境執行力。



一邦稱，計劃深度融入國家「鞏固香港國際法律服務中心功能」的戰略部署，借助APEC多邊合作機制，協助企業突破貿易壁壘；整合區塊鏈、人工智能及e-KYC技術，確保爭議解決流程透明高效；首次諮詢免費的「零門檻」政策，降低企業決策成本。此外，企業如需要就該貿易合同爭議取得中立法律諮詢，可透過一邦交易促成平台(Deal Making Portal - DMP)平台鏈接專業法律服務者，提供優惠諮詢方案。(rh)