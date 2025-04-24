24/04/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.84976 +26.44 一周 3.77185 +29.173 兩周 3.77042 +15.375 一個月 3.76208 +6.208 兩個月 3.84196 +2.559 三個月 3.91536 +2.959 六個月 3.93125 +1.946 一年 4 -

《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息持續上揚，短息升幅尤其明顯，隔夜息漲26基點至3.84976厘，續見本月最高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升三天，報3.76208厘，創四周新高，但一年期拆息維持4厘不變。反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，報3.91536厘，見近五周新高，六個月期升至3.93125厘。港元匯價今早在7.7581-7.7608之間上落，最新報7.7587，較前收市價微升0.02%。恒指今早低開42點或0.2%，報22030，之後反覆偏軟，並跌穿兩萬二關口，最多曾挫360點，見21712，最新報21780，仍跌292點。市場關注貿易戰最新發展。美國總統特朗普表示，不會對北京打強硬牌而會「非常友善」，但是否降低對中國徵收的關稅將取決於中國領導人的行動，並稱新的對華關稅稅率可能會在未來兩到三周出台。美國財長貝森特在華盛頓出席論壇期間指出，目前美中之間的高額關稅情況不可持續，兩國貿易中斷不符合任何人利益，他確信雙方有可能緩和局勢，認為兩國都在等待對話，而在談判前，雙方都必須首先降低對彼此商品徵收的高額關稅，特朗普政府不會單方面採取行動。(cl)資料來源：香港銀行公會