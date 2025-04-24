24/04/2025 11:24
《港元利率》拆息普遍升一個月期見四周新高，惟一年期利率無變
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息持續上揚，短息升幅尤其明顯，隔夜息漲26基點至3.84976厘，續見本月最高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升三天，報3.76208厘，創四周新高，但一年期拆息維持4厘不變。
反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，報3.91536厘，見近五周新高，六個月期升至3.93125厘。港元匯價今早在7.7581-7.7608之間上落，最新報7.7587，較前收市價微升0.02%。
恒指今早低開42點或0.2%，報22030，之後反覆偏軟，並跌穿兩萬二關口，最多曾挫360點，見21712，最新報21780，仍跌292點。
市場關注貿易戰最新發展。美國總統特朗普表示，不會對北京打強硬牌而會「非常友善」，但是否降低對中國徵收的關稅將取決於中國領導人的行動，並稱新的對華關稅稅率可能會在未來兩到三周出台。
美國財長貝森特在華盛頓出席論壇期間指出，目前美中之間的高額關稅情況不可持續，兩國貿易中斷不符合任何人利益，他確信雙方有可能緩和局勢，認為兩國都在等待對話，而在談判前，雙方都必須首先降低對彼此商品徵收的高額關稅，特朗普政府不會單方面採取行動。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，報3.91536厘，見近五周新高，六個月期升至3.93125厘。港元匯價今早在7.7581-7.7608之間上落，最新報7.7587，較前收市價微升0.02%。
恒指今早低開42點或0.2%，報22030，之後反覆偏軟，並跌穿兩萬二關口，最多曾挫360點，見21712，最新報21780，仍跌292點。
市場關注貿易戰最新發展。美國總統特朗普表示，不會對北京打強硬牌而會「非常友善」，但是否降低對中國徵收的關稅將取決於中國領導人的行動，並稱新的對華關稅稅率可能會在未來兩到三周出台。
美國財長貝森特在華盛頓出席論壇期間指出，目前美中之間的高額關稅情況不可持續，兩國貿易中斷不符合任何人利益，他確信雙方有可能緩和局勢，認為兩國都在等待對話，而在談判前，雙方都必須首先降低對彼此商品徵收的高額關稅，特朗普政府不會單方面採取行動。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.84976
|+26.44
|一周
|3.77185
|+29.173
|兩周
|3.77042
|+15.375
|一個月
|3.76208
|+6.208
|兩個月
|3.84196
|+2.559
|三個月
|3.91536
|+2.959
|六個月
|3.93125
|+1.946
|一年
|4
|-
資料來源：香港銀行公會