24/04/2025 10:00

【關稅戰】宏利資管：關稅引發避險情緒，對大中華股票採防守部署

《環富通基金頻道24日專訊》宏利投資管理指，最新一輪以關稅為核心的貿易政策發展已引起市場關注，包括中國最近宣布對所有美國進口貨品徵收的反制關稅。貿易角力引發了市場避險情緒，全球股市出現明顯調整。



*中國有不同反制行動選項，已減少依賴單一市場*



儘管美國對中國內地所實施的對等關稅稅率高於市場預期，相信中國內地仍有不同的反制行動選項。例如，當局宣布對所有美國進口貨品徵收報復性關稅；對所有貿易夥伴實施稀土出口管制；將11間美國公司列入不可靠實體清單（主要為與國防相關企業）；禁止6家美國企業向中國出口農產品；對美國出口的電腦斷層掃描(CT)球管展開反傾銷調查；對一家美資企業旗下中國子公司啟動反壟斷調查；就美國實施對等關稅向世貿組織提出申訴。



對中國來說，關稅並非新鮮事。過去幾年，中國內地對美國的出口份額下降，但同時輸往其他地區的出口則上升，反映中國內地已減少對單一市場的依賴。舉例說，在2017年，中國內地對美國的出口（佔中國出口份額）為19%，及至2023年，比率已降至14.8%。儘管如此，中國內地仍從美國進口化工、農業及林業產品，以及通訊設備等主要類別商品，但這些商品亦正面臨中國內地實施的報復性關稅。



*預留充足政策工具應對外圍不明朗，科技自主獲良好進展*



中國內地已準備好應對外圍不明朗因素。在上月舉行的全國兩會上，當局強調：「為應對本地及外圍不確定性因素，中央財政已預留充足的儲備工具和政策空間。」當局亦可作進一步的行動，例如在2025年財政預算案已宣布將人民幣特別國債發行規模加碼至3萬億元人民幣。預期未來將有更多財政政策出台，而且正如兩會期間當局所言，仍有空間進一步放鬆貨幣政策。此外，中國內地在3月30日宣布，向四間內地銀行注資5200億元人民幣。這項措施影響正面，讓有關銀行進一步擴大貸款規模，支持商業機構及中小企業的發展。



年初至今，中國內地與科技相關的行業股票均錄得明顯上升，包括人工智能和機械人，以至硬件、軟件和自動駕駛。DeepSeek的技術突破、市場對中國內地人工智能與科技加速發展的樂觀情緒加劇，不少企業加快應用人工智能與推理，都引發有關科技本土化發展。整體而言，中國內地持續推進自主科技發展，情況令人鼓舞。



*料有更多支持消費政策出台，台灣半導體業豁免關稅利好*



消費仍然是中國內地經濟的重要動力。自2024年第四季起至2025年，消費品（如電子產品、家電及通訊設備）「以舊換新」政策已有效帶動內需增長。中國內地亦可能推出更全面的政策刺激消費，例如透過支持就業、提高養老金及長者/兒童照護福利等，增加居民收入及財富。



2024年台灣地區貨物輸往美國佔當地出口總額比例增至約24.1%，幾乎是2017至2020年期間的兩倍。按產品類別劃分，資訊、通訊、視聽產品和電子零件仍然是主要類別。然而，目前半導體業已被排除在對等關稅清單之外，這對台灣地區來說是利好消息。中期而言，仍然看好領先的晶圓代工企業。



*近期沽出中國科技及電訊等企業，增加內需相關領域投資*



MSCI明晟中國指數成分股的美國收入比重不到3%，處於偏低水平。宏利投資管理的大中華股票策略採取防守性部署，因為投資團隊近期已沽出一些中國內地的科技、媒體和電訊公司以及台灣的資訊科技和硬件企業，先行部分獲利。與此同時，增加內需相關領域的投資，例如中國內地軟件、消費和康健護理股份。



然而，從中長期來看，繼續看好先進製造業龍頭，人工智能和機械人供應鏈的受惠者，以及本土小眾消費市場的龍頭企業。中國內地持續加快科技自給自足的步伐，並取得顯著的技術突破，維持領先優勢。(wa)