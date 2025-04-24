24/04/2025 17:05

《神州經脈》中方澄清關稅談判未展開，商務部見外企，波音被停收

《神州經脈》滬綜指今日（24日）微升0.03%，收報3297.29點，深成指、創業板雙雙收跌，跌幅0.58%及0.68%。分析人士認為，中美貿易戰局勢雖有所緩和，但投資者的期待目前不高，繼續關注磋商落實進程。滬深兩市全天成交1.1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1207億元或9.8%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2931，較上個交易日4時30分收盤價升24點子，兩連升，全日在7.2900至7.3022之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.2098，較上個交易日升18點子，和市場預測偏離縮至1013點。



*今日新聞精選*



1. 對於近日美方不斷有消息稱中美之間正在就關稅談判，甚至將會達成協議，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，這些都是假消息。商務部新聞發言人何亞東亦強調，目前中美之間未進行任何經貿談判，任何中美經貿談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據。美國《華爾街日報》引述白宮高級官員指，美國政府正考慮將中國進口貨品關稅下調至50%-65%，但目前仍在討論階段。美國財長貝森特否認有關報道，指華府仍未就關稅問題與北京談判，總統特朗普亦沒有單方面提出削減對中國的關稅。



2. 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的肯尼亞總統魯托舉行會談。兩國元首一致同意將雙邊關係定位提升至新時代中肯命運共同體。習近平指，中方願同肯方一道，打造新時代全天候中非命運共同體典範，引領中非關係發展和全球南方團結合作；又重申關稅戰、貿易戰沒有贏家，中國願同世界各國一道，通過團結合作應對各種挑戰，維護自身正當權益，維護國際貿易規則，維護國際公平正義。



3. 商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激23日主持召開外資企業圓桌會，就美加徵關稅給在華外資企業投資經營帶來的影響與企業交流。80餘家外資企業和在華外國商會代表參會。凌激表示，中國將繼續擴大高水平對外開放，更加主動積極為外資企業在華生產經營排憂解難，努力保障產供鏈穩定暢通。另外，商務部發言人何亞東通報，今年1-3月，中國全行業對外直接投資409億美元，同比增長6.2%，其中，對外非金融類直接投資356.8億美元，增長4.4%。



4. 據《第一財經》報道，一架尚未交付國航的波音737 Max飛機，今天上午從浙江舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地美國西雅圖。本月18日（上周五）以來，已有兩架待交付廈航的波音737 Max退回美國。吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音787飛機。波音行政總裁奧特伯格證實，由於中美貿易戰，中國已經停止接收波音新飛機。波音原計劃今年向中國運送及製造大約50架飛機，目前正考慮將其中41架已經開始生產的飛機轉售給其他客戶。



5. 財政部今日招標發行的三期特別國債結果出爐。其中5年期國債「2025年中央金融機構注資特別國債(一期)」加權中標收益率為1.45%，發行規模1650億元，用於支持相關國有大型商業銀行補充核心一級資本。20年期國債「2025年超長期特別國債(一期)」加權中標收益率為1.98%，發行規模500億元。30年期國債「2025年超長期特別國債(二期)」加權中標收益率為1.88%，發行規模710億元。



6. 據《路透》引述函件報道，美國國會委員會周三（23日）迫使中國三大電訊商中國移動、中國電信及中國聯通，配合其對涉嫌支持中國軍方及政府的調查。美國眾議院中國特別委員會動用其很少行使的傳召權，迫使中資三大電訊商回答有關他們是否可以通過其美國雲服務及互聯網業務，取得美國數據的問題。



7. 北京市住建委官網消息，蘋果電子產品商貿（北京）有限公司的一項施工許可證頒發，地點位於北京市大興區欣寧街15號院1號樓，即北京大興薈聚購物中心，這將是北京第六家Apple Store。蘋果公司目前在北京有5家Apple Store零售店，分別為西單大悅城店、朝陽大悅城店、王府井店、華貿購物中心店、三里屯店。



8. 第六屆上海「五五購物節」將從4月底持續到6月底。上海市商務委副主任劉敏透露，今年上海「五五購物節」是六年來消費補貼政策力度最大、覆蓋面最廣的一屆，將圍繞服務消費、大宗消費、外來消費、新型消費等四大消費，以及首發經濟、銀髮經濟、夜間經濟、票根經濟等四大經濟，形成「1+15+16+X」活動框架，即推出商圈精品推廣節活動、15大重點IP活動、16個區一區一主題，以及線下線上重點企業特色活動。(sl)