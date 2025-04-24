24/04/2025 08:25

【關稅戰】波音證實中國因關稅停收新飛機，41架客機考慮轉售

《經濟通通訊社24日專訊》美國飛機製造商波音（Boeing）行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）證實，由於中美貿易戰，中國已經停止接收波音新飛機。他指出，公司原計劃今年向中國運送及製造大約50架飛機，但已獲客戶告知不會接收，如果情況持續下去，波音或會將這批飛機轉售給其他航空公司。



*如果航司不接收飛機，將停止為中國製造飛機*



奧特伯格指，有兩架原本交付的客機已經調回，另外有一架亦將會調回。他指其他市場的航空公司對飛機的需求量很大，亦期望短期內交付，正考慮將41架已經開始生產的飛機，轉售給其他客戶。至於其餘未進入生產的9架飛機，會先了解中國客戶的立場再作決定，又期望關稅爭議可以獲得解決。不過，他稱，如果航司不接收飛機，波音將停止為中國製造飛機，「我們不會繼續為那些不願接收飛機的客戶製造飛機。」



《路透》早前報道，兩架波音737 Max飛機先後由浙江舟山工廠，分別調回美國西雅圖的波音生產中心和關島。廈門航空證實退回兩架波音飛機，但未有透露原因。(ry)